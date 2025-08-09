Участники программы "Время героев" стали гостями форума "Машук"

Мероприятие также объединило более 100 представителей кадровой программы "Уполномоченный на результат"

ПЯТИГОРСК, 9 августа. /ТАСС/. Участники программы "Время героев" Алексей Безруков, Илья Споняков и Евгений Василенко встретились с участниками трека "Проводники" смены "Призвание" Всероссийского форума "Машук". Мероприятие объединило более 100 представителей кадровой программы "Уполномоченный на результат" в центре знаний "Машук", передает корреспондент ТАСС.

Почетные гости рассказали о становлении своей личности, наставниках, которые повлияли на этот процесс. Молодых ребят интересовали самые разные вопросы: это и фильмы, которые впечатлили гостей; ценности; жизненные взгляды. Отдельный интерес вызвала система создания команд в наставничестве.

XVI Всероссийский молодежный форум "Машук" - флагманский форум платформы "Росмолодежь.Форумы". В прошлом году "Машук" был признан победителем номинации "Событие года" Всероссийской премии молодежных достижений "Время молодых", в которой участвовали самые яркие события в отрасли молодежной политики страны, реализованные в течение 2024 года. В 2025 году форум объединит более 2 тыс. молодых профессионалов сфер педагогики и воспитания, а также молодых людей, нацеленных работать и развиваться в правозащитных институтах России и юных наставников всероссийского проекта "Первые первым" в возрасте от 14 до 35 лет из всех регионов России. ТАСС - генеральный информационный партнер.