В Крыму закрыли туристические тропы на Ай-Петри из-за пожара в заповеднике Ялты

Обращений и жалоб от туристов не поступало, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Туристические тропы на горе Ай-Петри закрыты в связи с ландшафтным пожаром на открытой территории природного заповедника в Ялте. Жалобы от туристов не поступали, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

"На горе Ай-Петри в Ялте из-за лесных пожаров закрыты туристические тропы. <...> По предварительным данным, пострадавших нет, обращений и жалоб от туристов не поступало", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в РСТ продолжают следить за ситуацией.

Сухая растительность загорелась на открытой территории природного заповедника в Ялте, площадь пожара, предварительно, составляет 2 га. К тушению привлечена авиация МЧС России. На месте также организован волонтерский штаб, в нем задействовано около 30 добровольцев. В МЧС России отмечали, что тушение пожара осложняется труднодоступной местностью, жаркой, сухой и ветреной погодой.