В Курске открыли доску в память о погибших из-за атаки ВСУ работниках скорой

Она расположена на здании станции скорой медицинской помощи

КУРСК, 9 августа. /ТАСС/. Мемориальная доска в память о погибших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) работниках скорой Александре Чекалине и Александре Никитичеве расположена на здании станции скорой медицинской помощи в Курске. ВСУ атаковали машину в ночь с 6 на 7 августа 2024 года, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Сегодня на здании станции скорой медицинской помощи по улице Энергетиков в Курске открыли мемориальную доску в память о погибших из-за атаки ВСУ работниках скорой помощи - Александре Чекалине и Александре Никитичеве. <…> Они были в Большесолдатском районе, когда враг нанес подлый удар по автомобилю скорой. Преступление, которому нет оправдания: гражданская машина, которая ехала спасать мирных жителей. Водитель и фельдшер погибли на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что атака экипажа произошла в ночь с 6 на 7 августа 2024 года, бригаду направили в Суджанскую ЦРБ для эвакуации пациентов больницы и раненых в результате обстрелов. Никитичев и Чекалин погибли, выжила врач Дарья Коннова, она получила осколочные ранения и черепно-мозговую травму, добавил Хинштейн.

"Несмотря на тяжелые раны, она пыталась помочь. К сожалению, было слишком поздно. Даша рассказывает, что они были не просто коллегами: старшие товарищи, учителя. Семья", - отметил врио губернатора.

Ранее по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко экипаж скорой, подвергшийся атаке ВСУ, был представлен к правительственным наградам за высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи. Указом президента Дарья Коннова удостоена медали Луки Крымского, ею же посмертно награждены Александр Чекалин и Александр Никитичев.