Nordstar корректирует расписание рейсов из-за ограничений в аэропорту Сочи

Также корректируют свои рейсы авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Компания Nordstar осуществляет частичные корректировки рейсов на фоне вводимых временных ограничений в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика.

"В связи с временными ограничениями, вводимыми 8 и 9 августа на вылет и прилет воздушных судов в аэропорту Сочи, авиакомпания Nordstar вынуждено частично корректирует расписание рейсов, вылетающих 9-11.08.2025 г.",- говорится в сообщении.

Как отметили в авиакомпании, пассажирам предлагают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам и попросили следить за временем вылета рейсов на онлайн-табло аэропортов вылета и онлайн -табло на официальном сайте авиакомпании.

Корректировку рейсов по той же причине также осуществляют авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот".