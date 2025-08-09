Алексей Зайцев отметил, что "перспектив возобновления безвизового режима для российских граждан в турсезон пока не просматривается"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские туристы могут оформить электронную визу для поездки в Албанию, перспектив возобновления безвизового режима сейчас не просматривается. Об этом заявил в интервью ТАСС посол РФ в Албании Алексей Зайцев.

"Желающим посетить Албанию российским туристам необходимо оформлять визы. Это можно сделать дистанционно, заполнив электронную форму на портале е-Albania", - сказал дипломат.

Он уточнил, что, хотя в течение нескольких лет Албания в одностороннем порядке с мая по октябрь вводила безвизовый режим для граждан РФ, "перспектив возобновления безвизового режима для российских граждан в турсезон пока не просматривается".

"Безвизовый режим способствовал налаживанию прямого чартерного авиасообщения между Тираной и Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, - заметил Зайцев. - Прорабатывались и другие пункты вылета таких самолетов. Число российских туристов в Албанию благодаря этому год от года росло, что не могло не радовать наших албанских партнеров, объявивших туризм стратегической отраслью национальной экономики".

"Однако весной 2023 года албанское правительство внесло коррективы в список стран, гражданам которых можно было до этого въезжать в страну без виз, пусть даже на ограниченный период в туристических целях", - пояснил он. "Из списка, помимо России, исключили еще несколько стран. Албанская сторона объяснила свое решение необходимостью привести визовую и миграционную политику в соответствие с требованиями и стандартами Евросоюза, с которым она ведет предвступительные переговоры", - отметил посол.

Снижение турпотока

По словам Зайцева, туризм является одним из перспективных направлений российско-албанского сотрудничества, "причем в обе стороны". "Однако на пути его развития имеется ряд препятствий. Меры, принятые албанскими властями после 2022 года, ограничили возможности для поездок российских граждан в Албанию, сделали их заметно дороже", - указал дипломат.

"Воздушное пространство страны для российских авиаперевозчиков с марта того же года закрыто, - отметил он. - Россияне продолжают приезжать в страну - их намного меньше - в основном транзитом через Стамбул и Белград. Билеты, надо сказать, дорогие, что вынуждает многих туристов выбирать другие направления для отдыха".

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.