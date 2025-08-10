В судебных материалах отмечается, что он оплатил имеющуюся задолженность

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Исполнительное производство в отношении комика и музыканта Семена Слепакова (признан в РФ иноагентом) закрыто после погашения им задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Это следует из судебных материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

В документе отмечается, что Слепаков оплатил имеющуюся задолженность. В связи с этим исполнительное производство закрыто.

Ранее ТАСС сообщал, что судебные приставы открыли исполнительное производство о взыскании со Слепакова задолженности по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Таганским судом он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, ему назначен штраф в 30 тыс. рублей. В установленный срок он не был оплачен. В связи с чем было открыто исполнительное производство.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов 14 апреля 2023 года. На сайте министерства уточняется, что комик получал поддержку от иностранных источников, выступал против специальной военной операции, формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении россиян.