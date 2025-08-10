По словам Алексея Левченко, спустя несколько дней он уже был в учебном центре

КУРСК, 10 августа. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК - аналог российского военкомата) мобилизовали в ряды Вооруженных сил Украины мужчину, который ухаживал за родителями с инвалидностью. Об этом ТАСС сообщил Алексей Левченко, который был взят в плен.

"Наши ТЦК поймали на улицу за руку, посадили в машину и повезли военкомат. А я шел, оформлял документы: пытался хоть какую-то отсрочку сделать по уходу за родителями. У меня отец инвалид первой группы, без ноги на коляске, и мать инвалид тоже. Оба требуют уход, но несмотря на это меня мобилизовали", - сказал он.

По словам пленного, спустя несколько дней он уже был в учебном центре, в украинском городе Ровно. После этого солдата отправили на полигон, где он провел еще 45 дней.

Левченко родился в 1984 году в Лисичанске ЛНР. После начала специальной военной операции увез семью и родителей в Полтаву. В декабре 2024 года был мобилизован.