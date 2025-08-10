Миронов предложил россиянам выбрать новое название для мессенджера Мах

Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что название Мах "вызывает вопросы", особенно написанное латиницей

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Российские пользователи должны сами выбрать название для национальной цифровой платформы вместо нынешнего Мах. Такое мнение высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

"Думаю, нелишне было бы спросить российских пользователей, какое название они бы предпочли для российского мессенджера", - сказал Миронов ТАСС.

Он отметил, что название Мах "вызывает вопросы", особенно написанное латиницей. "Или это русское слово "мах"? Слово хорошее, удалое. Есть даже присказка "Одним махом семерых побивахом". Но только ни оно, ни имя собственное "Макс" по логике не имеют отношения к способу связи", - добавил депутат.