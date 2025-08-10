Председатель Госдумы отметил большой вклад сотрудников сферы в реализацию масштабных проектов страны

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником - Днем строителя, отметив большой вклад комплекса в реализацию масштабных проектов страны.

"Строительный комплекс вносит большой вклад в развитие российской экономики и социальной сферы. Реализацию масштабных проектов и достижение целей, стоящих перед нашей страной. Крайне важно совершенствовать технологические процессы, внедрять инновации, повышать производительность труда", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Госдумы.

Спикер Думы поблагодарил работников и ветеранов за добросовестный труд, ответственное отношение к своему делу, а также пожелал им успехов и всего наилучшего.

10 августа 2025 года в России отмечается профессиональный праздник - День строителя. Дата была установлена указом президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1955 года, отмечается ежегодно во второе воскресенье августа.