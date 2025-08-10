Их высадили на территории почти 500 га

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 2 млн деревьев и кустарников на территории почти 500 га высадили в Запорожской области за 3,5 года. Об этом сообщили ТАСС в министерстве природы, экологии и недропользования региона.

"За период 2022-2025 годов в Запорожской области высажено более 2 млн деревьев и кустарников на территории более 495 га. Также до конца 2025 года планируется высадить более 700 тыс. шт. деревьев и кустарников на площади 154,5 га. Лесные культуры нашего региона пополнят дуб, акация, ясень, клен и много других видов", - сказал представитель министерства.

Сохранением лесов региона занимается ГАУ ЗО "Мелитопольский лесхоз". За последние полгода в его питомнике почти в два раза выросло число саженцев и сеянцев из семян, собранных специалистами предприятия. Если в конце 2024 года там насчитывалось более 800 тыс. сеянцев и саженцев, то сейчас 1,5 млн, рассказали в региональном Минприроды.

В 2022-2025 годах сотрудники лесхоза ликвидировали своими силами 64 лесных пожара на общей площади более 2 тыс. га. При этом специалисты создали 540 км новых и регулярно обновляют еще более 3,7 тыс. км минерализованных полос, которые служат барьером для низового пожара, добавили в ведомстве.

Кроме того, Минприроды Запорожской области на выделенные федеральные средства приобрело всего более 30 единиц техники для патрулирования лесного массива, а также 74 единицы противопожарного оборудования.

Всего в Запорожской области создано два лесничества и 13 участковых лесничеств. Площадь земель лесного фонда Запорожской области составляет более 51 тыс. га.