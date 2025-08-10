Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов

КРАСНОДАР, 10 августа. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Геленджика 8 августа, сняты, аэропорт уже принял первый рейс. Об этом сообщили в Росавиации.

8 августа в аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов для обеспечения безопасности полетов.

"Аэропорт Геленджик после снятия сегодня утром временных ограничений принял первый рейс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первый рейс выполнила авиакомпания S7, самолет приземлился в Геленджике в 10:34 мск.

8 августа на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус дважды за день вводились ограничения на работу сочинского аэропорта, ограничения на прием и выпуск самолетов действовали также в аэропорту Геленджика.

Как сообщал ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в результате атак были повреждены несколько домовладений, школа и линия электропередачи в разных районах региона. В Славянске-на-Кубани четыре человека получили осколочные ранения из-за падения обломков БПЛА, в городе отменили все массовые мероприятия 9-10 августа.