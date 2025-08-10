В Курскую область МЧС за год доставило более 10 тыс. тонн гуманитарной помощи

Только за прошедшую неделю в регион привезено 270 тонн продуктов питания

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. МЧС России доставило в течение года более 10 тыс. тонн гуманитарной помощи в Курскую область, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Всего с августа прошлого года 448 колоннами в регион поступило более 10 400 тонн грузов и 80 единиц спецтехники", - сказали в ведомстве.

Только за прошедшую неделю в регион привезено 270 тонн продуктов питания. В ближайшие дни прибудет еще одна автоколонна с крупами и консервами.

"МЧС России продолжит обеспечивать поставку гуманитарной помощи в Курскую область ровно столько, сколько это необходимо местным жителям. Эта деятельность организована систематически и регулярно обновляется в зависимости от потребностей населения", - добавили в пресс-службе.