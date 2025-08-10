Специалисты проведут ревизию свыше 2 тыс. задвижек и заменят вышедшее из строя насосное оборудование

ДОНЕЦК, 10 августа. /ТАСС/. Более 60 км сетей водоснабжения и водоотведения охватят капитальные и текущие ремонты в ДНР в рамках подготовки к отопительному сезону, сообщил ТАСС в День строителя министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Владимир Дубовка.

Глава ДНР Денис Пушилин в докладе президенту РФ Владимиру Путину 4 августа сообщил, что водопотери в регионе доходят до 60%. Одна из главных причин - высокий износ сетей.

"Подготовка к отопительному сезону включает в себя комплекс мероприятий по обследованию и ремонту водопроводных и канализационных сетей, подготовке насосных станций, очистных сооружений и скважин, замене насосного оборудования и запорной арматуры. В этом году планируется, что капитальные и текущие ремонты охватят более 60 км сетей водоснабжения и водоотведения", - сказал Дубовка.

Он добавил, что специалисты намерены провести ревизию свыше 2 тыс. задвижек и заменить вышедшее из строя насосное оборудование.

В ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды. Ожидается, что такие меры помогут сделать запас для прохождения отопительного сезона.