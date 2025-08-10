Все рейсы обслуживаются в порядке очередности и готовности самолетов

СОЧИ, 10 августа. /ТАСС/. Свыше 400 рейсов обслужит международный аэропорт Сочи в воскресенье после вводимых ограничениях на работу 8 и 9 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале аэропорта.

8 августа на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус дважды за день вводились ограничения на работу сочинского аэропорта из соображений безопасности, ограничения действовали и в субботу.

"Аэропорт Сочи работает по фактическому расписанию и готов обслужить более 400 рейсов 10 августа. Запланировано 210 рейсов на вылет и 200 на прилет. Будет перевезено более 54 тысяч пассажиров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы обслуживаются в порядке очередности и готовности самолетов. Возможны корректировки отдельных рейсов в расписании авиакомпаний, связанные с ограничениями в других аэропортах страны.

На данный момент скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет.