На изображениях еще заметен дымовой шлейф вулкана

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Спутники Роскосмоса продолжают наблюдение за извержением вулкана Ключевская Сопка на Камчатке. Соответствующие кадры опубликованы пресс-службой госкорпорации.

На изображениях, полученных с гидрометеорологических аппаратов "Электро-Л" и "Арктика-М", все еще заметен дымовой шлейф вулкана.

Ранее на вулкане был зафиксирован выброс пепла на высоту до 10 км. МЧС России по Камчатскому краю предупреждали, что возможно выпадение незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского округа.