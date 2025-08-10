По данным агентства, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также назвал требование властей "политическим вымогательством", которому штат "не подчинится"

ВАШИНГТОН, 10 августа. /ТАСС/. Офис губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома отклонил требование администрации президента США Дональда Трампа о выплате $1 млрд со стороны Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе для урегулирования спора с Белым домом. Об этом сообщило агентство Reuters.

"Дональд Трамп использовал Министерство юстиции в качестве оружия, чтобы подорвать главную систему государственных университетов Америки - заморозив финансирование медицины и науки до тех пор, пока Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе не выплатит ему выкуп в размере $1 млрд", - говорится в сообщении офиса Ньюсома.

По информации агентства, губернатор также назвал требование властей "политическим вымогательством", которому штат Калифорния "не подчинится".

Отмечается, что ранее Калифорнийский университет заявлял, что рассматривает предложение администрации Трампа о выплате компенсации в размере $1 млрд после того, как правительство приостановило финансирование университета из-за проведения протестов в поддержку Палестины.

Трамп и представители его администрации неоднократно выступали с заявлениями в отношении престижных американских университетов. В частности, Министерство здравоохранения и социальных служб США отменило предназначавшиеся Гарвардскому университету федеральные гранты на сумму $60 млн из-за того, что, по мнению ведомства, вуз не справляется с решением проблем антисемитизма, этнической и расовой дискриминации, а Белый дом приостановил разрешение вузу на прием студентов из иностранных государств.