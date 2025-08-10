В Московском регионе синоптики прогнозируют желтый уровень погодной опасности

В области 11 августа ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, а также гроза

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили синоптики Гидрометцентра РФ в столичном регионе из-за ожидаемой грозы с ливнем.

"В период с 09:00 до 21:00 мск понедельника, 11 августа, в Московской области ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, а также гроза", - сказали синоптики ТАСС. Они напомнили, что данный уровень символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, предстоящей ночью в столице на фоне облачной с прояснениями погоды и кратковременного дождя местами, воздух прогреется до плюс 12-14 градусов, в центре Москвы - до плюс 18 градусов, по области столбики термометров покажут до плюс 15 градусов. Днем при возможном дожде с грозой и усилении ветра, в порывах при грозе до 15 м/с, воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, по области - до плюс 21 градуса.