Речь идет о мертвом волнении, когда пловец из-за встречного течения не может самостоятельно выбраться на берег, быстро теряет силы и тонет, сообщил водолаз

СОФИЯ, 10 августа. /ТАСС/. Мертвое волнение могло стать наиболее вероятной причиной гибели театрального режиссера Юрия Бутусова, который утонул во время купания в Черном море в районе города Созополь на южном побережье Болгарии. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС профессиональный водолаз, мастер подводной фотографии Михаил Заимов.

"На пляжах в районе Созополя в эти дни отмечается мертвое волнение. Как правило спасатели вывешивают красные флаги и не разрешают отдыхающим заходить далеко в море", - рассказал он.

Мертвым волнением или отбойным течением специалисты называют опасное природное явление, когда пловец из-за встречного течения не может самостоятельно выбраться на берег, быстро теряет силы и тонет.

Сам инцидент, по предварительным данным, произошел, когда спасатели на пляже уже завершили работу.

Как сообщила полиция курортного города, информация о происшествии поступила 9 августа около 20:30, а прибывший на место инцидента патруль обнаружил тело погибшего мужчины, которое было идентифицировано как гражданин России 1961 года рождения. "Смерть констатирована медицинской бригадой службы скорой помощи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Видимых следов насилия на теле погибшего не установлено, оно отправлено на судебно-медицинскую экспертизу", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в консульской службе посольства России в Болгарии, дипломаты готовы оказать семье погибшего всю необходимую помощь.

Ранее о гибели Бутусова ТАСС сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова, заслуженный деятель искусств РФ Кирилл Крок. Он умер на 64-м году жизни.

Биография режиссера

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. Был главным режиссером (2011-2017 годы) и художественным руководителем (2017-2018 годы) Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. С 2018 по 2022 год Бутусов занимал пост главного режиссера Государственного академического театра им. Е. Б. Вахтангова. Он также сотрудничал с театром "Сатирикон", МХТ им. А. П. Чехова, Александринским театром и другими.