Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус отметил, что разброс дневных температур ожидается в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Температура в Москве во вторую декаду августа понизится и будет ниже, чем во время первой декады месяца. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"По прогнозам, вторая декада августа ожидается прохладнее первой, и, скорее всего, она закончится также с небольшой температурной аномалией, величиной около полградуса, но на этот раз отрицательной. При этом первая половина десятидневки ожидается более холодной, а вторая - более теплой", - говорится в сообщении.

Леус добавил, что разброс дневных температур ожидается в диапазоне от плюс 19 до плюс 25 градусов. Дожди пройдут в течение 6-8 дней.

Синоптик добавил, что в течение первой декады месяца зафиксировали небольшую температурную аномалию, которая составила половину градуса. В столичном регионе средняя температура немного превысила климатическую норму.