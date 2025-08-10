Их церемония захоронения состоялась 10 августа, сообщил глава Невельского района Олег Майоров

ПСКОВ, 10 августа. /ТАСС/. Участники поисковой экспедиции - международной молодежной "Вахты Памяти" на территории Невельского района Псковской области - обнаружили и подняли останки 81 советского военнослужащего, погибшиго в годы Великой Отечественной войны. 10 августа состоялась церемония захоронения найденных останков, сообщил глава Невельского района Олег Майоров.

"Завершился ежегодный поисковый сезон "Вахты Памяти". В этом году удалось поднять останки 81 солдата, имена двух бойцов, скорее всего, будут установлены. На сегодняшний день задача поисковиков не только восстановить историческую справедливость, но и подарить родственникам погибших возможность узнать судьбу своих близких спустя 80 лет после окончания Великой Отечественной войны", - написал Майоров.

Он уточнил, что 10 августа останки солдат были перезахоронены на братском воинском захоронении деревни Поздноево "с отдачей воинских и духовных почестей". "Это стало важным напоминанием о том, что мы обязаны помнить подвиги наших предков и чтить память каждого солдата, внесшего вклад в победу над фашизмом. Благодарю всех поисковиков за их труд, направленный на сохранение связи поколений. Молодежная "Вахта Памяти" формирует у молодежи понимание ценности мира и уважения к истории своей страны", - добавил Майоров.

Участие в поисковой экспедиции принимали порядка 300 поисковиков. Работы начались 1 августа и велись в полевых условиях. Среди участников - представители поисковых отрядов и объединений из Псковской области, Республики Коми, Пермского края, Москвы, Санкт Петербурга, Саратовской области, а также из Белоруссии.

Невельский район в годы войны

Невельский район в годы войны находился в оккупации немецких войск, на территории муниципалитета действовало множество карательных отрядов. За годы оккупации здесь было сожжено 153 деревни. Жесткое сопротивление врагу оказывали партизанские отряды. В августе 1943 года в районе началась так называемая рельсовая война: партизаны регулярно выводили из строя железные дороги.

В общей сложности от действий партизан в Невельском районе фашисты потеряли более 23 тыс. солдат и офицеров. Невельская операция Красной армии в октябре 1943 года стала одной из самых скоротечных наступательных операций Великой Отечественной войны. Бои за освобождение этой территории от немецко-фашистских захватчиков продолжались до 1944 года.