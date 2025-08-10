Ограничения действовали из-за проведения соревнований по триатлону

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Ограничения для движения транспорта на нескольких улицах Москвы сняты после проведения соревнования по триатлону. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 10 августа в период с 06:00 до 23:30 движение и парковка для транспорта на нескольких набережных и улицах в центре города будут ограничены 10 августа в связи с проведением соревнования "Лига триатлона & ironstar Москва 226".