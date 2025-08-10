В пробках остаются порядка 600 автомобилей

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Движение автотранспорта в Унцукульском районе Дагестана возобновлено по временной схеме. Порядка 600 автомобилей остаются в пробках из-за сошедших селей, сообщает районная администрация.

"В Унцукульском районе движение автотранспорта возобновлено по временной схеме. На участке имеется проход, однако в пробках остаются около 500-600 автомобилей. Расчистка дорог продолжается. Просьба по возможности воздержаться от поездок по этому направлению, соблюдать указания дорожных служб и уступать дорогу спецтехнике", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что обильные осадки в Дагестане привели к закрытию четырех участков автодороги регионального значения Махачкала - Буйнакск - Верхний Гуниб. 18 населенных пунктов остаются без энергоснабжения.