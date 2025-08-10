В Каспийске очистные станции приостановили работу

Это произошло из-за отсутствия электроэнергии

МАХАЧКАЛА, 11 августа. /ТАСС/. Очистные станции дагестанского города Каспийска приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. В отдельных частях города возможно полное отсутствие воды, сообщает мэрия Каспийска.

"Очистные станции нашего города приостановили работу из-за отсутствия электроэнергии. В связи с этим в разных районах Каспийска могут наблюдаться перебои в водоснабжении или его полное отсутствие. Сроки восстановления зависят от возобновления подачи электричества на станции", - говорится в сообщении.

Уточняется, что после восстановления водоснабжения возможна временная мутность воды.

"Мутность является временным явлением и, как правило, исчезает после того, как вы сольете воду из крана в течение нескольких минут. Рекомендуем в первые часы после возобновления подачи воды использовать ее только для хозяйственных нужд, а для питья и приготовления пищи - предварительно отстаивать или кипятить", - добавили в пресс-службе.