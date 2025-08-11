Речь идет о цифровой платформе, которая бы объединила три составляющие, сообщил зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. "Единое окно" для взаимодействия науки, образования, государства и бизнеса нужно создать в России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он отметил, что в условиях стремительного технологического прогресса и усиливающейся конкуренции между странами ключевым фактором устойчивого развития становится эффективное взаимодействие науки, образования, государства и бизнеса.

"Сегодня мы стоим перед необходимостью выстраивания системной модели координации между органами государственной власти, научными центрами, вузами и представителями сектора экономики. Один из действенных инструментов - создание "единого окна" взаимодействия этих участников", - сказал Шейкин.

Сенатор пояснил, что речь идет о цифровой платформе, которая бы объединила на одной базе органы государственной власти, формирующие запросы на исследования и кадры, научные и образовательные организации, способные предложить решения и подготовку специалистов, предприятия и граждан, заинтересованных в конкретных прикладных разработках и образовательных продуктах. "Такой механизм станет связующим звеном между потребностями экономики и потенциалом науки, а также облегчит заказ и реализацию исследований, передачу технологий, разработку образовательных программ, ориентированных на реальные потребности отраслей", - уверен парламентарий.

По его словам, сегодня часто возникает ситуация, когда научные открытия и результаты исследований остаются "на полке", не доходя до реального производства. Одновременно бизнес и государство не всегда могут быстро найти нужных исполнителей или экспертов в академической среде, отметил Шейкин. "Единое окно может решить эту проблему: сделать коммуникации прозрачными, ускорить процессы согласования и реализации, устранить дублирование, способствовать рациональному использованию ресурсов. Кроме того, платформа может стать инструментом для оценки эффективности поддержки научных проектов, отслеживания результатов и обеспечения обратной связи от заказчиков", - сказал он.