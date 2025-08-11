На эти цели направят около 600 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Более 60 образовательных организаций в Приморье будет отремонтировано до конца лета 2025 года. На эти цели из бюджетов предусмотрено около 600 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

"Летом по федеральным и краевым программам планируется отремонтировать более 60 образовательных организаций. На эти цели предусмотрено около 600 млн рублей. Осуществляются как капитальные, так и текущие ремонты в семи детских садах и 54 школах", - сообщили в пресс-службе правительства.

Также в пресс-службе рассказали ТАСС, что ремонт предусматривает обновление инженерных сетей, фасадов, кровель. Работы идут в спортзалах и пищеблоках. Во всех школах идут косметические ремонты, а также благоустраивается пришкольная территория.

"Учебные заведения не только будут обновлены внешне, но и получат оборудование для работы по новым предметам "Труд (технология)" и "Основы безопасности и защиты Родины", - добавили ТАСС в пресс-службе. Всего такое оборудование получат 219 школ по всему краю.

Основные работы в сфере школьного ремонта проходят в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по программе "Модернизация школьных систем образования". В Приморском крае по этой программе в период с 2024 по 2025 годы будут отремонтированы 14 школ и 2 детских сада.