Мошенники похищают деньги у студентов, предупреждая о якобы зачислении средств

Преступник связывается с потенциальной жертвой в мессенджере якобы от ректора или проректора учебного заведения

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Мошенники стали похищать деньги у студентов под видом предупреждения якобы руководства вузов о поступлении на счет средств, полученных преступным путем. Это следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, неизвестный связывается с потенциальной жертвой в мессенджере якобы от ректора или проректора учебного заведения. Он предупреждает, что на банковские счета человека начали поступать средства, полученные преступным путем. В связи с этим для защиты от мошеннических действий на связь выйдет "куратор по безопасности".

Далее перезванивает уже названный специалист, который под предлогом проверки операций требует включить демонстрацию экрана и войти в онлайн-банкинг. Человек, поддавшись панике, как правило, выполняет все указания злоумышленника. После специалисты других ведомств включаются в аферу, убеждают собеседника оформить договор на "безопасный счет". Именно туда, следуя указаниям, в дальнейшем потенциальная жертва переводит накопления.