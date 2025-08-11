На Камчатке наградили работников спортучреждений за действия при землетрясении

Они эвакуировали юных спортсменов и смогли оперативно возобновить тренировочный процесс после ЧП

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники спортивных учреждений Камчатки получили награды и благодарность за их оперативные и профессиональные действия во время землетрясения 30 июля, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительствеа.

"В непростой ситуации они своей четкостью и оперативностью действий обеспечили безопасность жителей во время мощного землетрясения. Мне очень важно отметить профессионализм тех, кто достойно себя показал в условиях этих вызовов. Ведь от вас зависели здоровье детей, подростков и взрослых", - цитирует пресс-служба слова главы региона сказал Владимира Солодова.

Там добавили, что работники спортивных учреждений эвакуировали юных спортсменов, смогли оперативно возобновить тренировочный процесс после сильных толчков. Также по поручению губернатора будут награждены медики и работники сферы образования, а также специалисты экстренных служб.