Показатель составил 64,7 мм

КРАСНОЯРСК, 11 августа. /ТАСС/. Более месячной нормы осадков выпало в Красноярске в воскресенье. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

"По информации синоптиков, 10 августа в Красноярске выпало 64,7 мм осадков при месячной норме 60 мм. Это примерно 60 литров воды на 1 кв м территории", - сообщили там.

Дожди в краевом центре начались в субботу. Непогода привела к перебоям электроснабжения 9 и 10 августа, с нарушением технологического режима работали 40 коммунальных объектов. На вечер воскресенья были обесточены шесть канализационных насосных станций в разных районах города. Осуществлялся подвоз воды. В Ленинском районе Красноярска произошел провал дорожного полотна. Также наблюдались подтопления дорог в других районах города и пригороде.

В настоящий момент в Красноярске осадки прекратились, при этом вероятность их выпадения, по прогнозам Гидрометцентра, в понедельник и вторник составляет 90 и 91% соответственно.