ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Оборудование для производства фронтовых сухих обедов закупят власти Камчатки для волонтеров, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

"Выпала честь встретиться с удивительными людьми - представителями движения "Обед герою. Камчатка", их труд - это уже более 30 000 порций сухих супов и каш для наших военнослужащих. Не мог упустить возможность попробовать их продукцию. Был приятно удивлен не только разнообразием представленных супов, но и их вкусом. Чувствуется, что все сделано с душой, с заботой и любовью, словно частичка домашнего тепла. Обязательно поможем в закупке необходимых сушилок и двух морозильных камер для производства сухих обедов, чтобы наши активисты могли продолжать это важное дело и наращивать объемы", - написал губернатор Камчатского края.

Подобная инициатива реализована и в Елизовском психоневрологическом интернате для детей и молодых инвалидов "Ягодка" - там начали собирать гуманитарную помощь для участников СВО. Подопечные готовят сухофрукты, собирают дикоросы, вяжут носки, делают открытки на праздники и отправляют посылки в зону СВО.