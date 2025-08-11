На горячей линии "Билайн" сообщили, что скоро все починят

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Ограничения со связью зафиксированы во Владивостоке у оператора мобильной связи "Билайн". Об этом ТАСС сообщили на горячей линии оператора.

"Мобильный интернет и звонки могут работать с ограничениями. Скоро все починим, и вы снова сможете пользоваться связью", - сообщили на горячей линии.

В социальных сетях Владивостока пишут о массовых сбоях со связью указанного мобильного оператора. Точное число абонентов не называется, однако информация о перебоях озвучивается в начале звонка на горячую линию.