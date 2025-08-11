Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Облачность, кратковременный дождь, местами сильный, гроза в отдельных районах и температура до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в понедельник, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 18-20 градусов тепла, в ночь на вторник температура может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер прогнозируется западный, северо-западный, 5-10 м/ с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 16-21 градус. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.