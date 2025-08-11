Учебное учреждение будет работать в Октябрьском районе

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Ввод новых школ и капремонты позволят организовать более 3 тыс. новых школьных мест в Новосибирске. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил мэр Максим Кудрявцев.

В 2024 году начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних региональной прокуратуры Инна Чумакова рассказала, что переполненность более чем в два раза наблюдается в 40 образовательных организациях Новосибирской области. Проблема во многом связана со строительством большого количества новых жилых домов. Как отмечал прокурор Ленинского района Новосибирска Денис Петраш, только в школах Ленинского района обучаются 40,7 тыс. детей при проектной вместимости 26 тыс. человек.

"1 сентября примет учеников школа №222 на улице Кубовой, строительная готовность 100%. <…> На этой неделе приняли школу на 300 мест, начальная школа", - сказал мэр, уточнив, что начальная школа будет работать в Октябрьском районе. По данным главы города, на поступление в школу по улице Кубовая подано уже 1 200 заявлений при вместимости 825, учреждение будет работать в две смены.

Кроме того, работы по капитальному и текущему ремонту в 21 школе позволят создать около 2 тыс. школьных мест дополнительно, сказал Кудрявцев.