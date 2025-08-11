В частности, Международный комитет Красного Креста принял участие в миротворческих учениях Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство" и антитеррористических учениях "Взаимодействие"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) надеется, что сможет в будущем чаще принимать участие в учениях Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил глава региональной делегации МККК в России и Белоруссии Борис Мишель в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

"Мы прежде всего стремимся делиться с ОДКБ своим опытом в области миротворческих операций, реализуя последовательную программу, включенную в учебные мероприятия объединенного штаба организации. В частности, МККК принял участие в миротворческих учениях ОДКБ "Нерушимое братство" и антитеррористических учениях "Взаимодействие", - отметил он. Мишель напомнил, что с 2022 года МККК также участвует в учениях "Скала", которые в большей степени ориентированы на реагирование на стихийные бедствия, в том числе в зонах конфликтов.

"Это был наш первый опыт участия в этом подготовительном формате, что ознаменовало собой шаг к более структурированному участию. Мы надеемся, что в будущем у нас будет возможность принимать более активное участие в учениях, поскольку МККК - это, по сути, полевая организация, и мы могли бы поделиться практическим опытом", - подчеркнул он. Глава делегации добавил, что в МККК благодарны "государствам - членам ОДКБ за то, что они продемонстрировали четкое понимание и уважение к мандату МККК и связанным с ним основополагающим принципам - нейтральности, беспристрастности и независимости".

По словам Мишеля, в мире, характеризующемся растущей сложностью и многообразием, МККК стремится более системно сотрудничать с такими платформами, как БРИКС, ОДКБ, АСЕАН и Африканский союз. "Платформы для регионального, международного и глобального диалога приобретают все большее значение в мире, где диалог и дипломатия подвергаются сомнению, а иногда и вовсе прекращаются. И мы должны присутствовать на всех важных площадках, а не только на традиционных, которым мы, возможно, отдавали приоритет в прошлом", - сказал он.

Мишель отметил, что "ни одна организация не может полноценно функционировать в современном мире без того, чтобы прислушиваться к самым разным мнениям и взаимодействия с самыми разными вовлеченными сторонами".