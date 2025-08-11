Жителям и туристам Краснодарского края доступны 300 автомобилей категорий "Эконом" и "Комфорт"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Каршеринг "Делимобиль" начал работать в Краснодаре - это шестнадцатый город присутствия сервиса. Об этом сообщили в компании.

Жителям и туристам региона доступны 300 автомобилей категорий "Эконом" и "Комфорт": Kia Rio X, Haval Jolion и Nissan Qashqai. Машины можно арендовать через мобильное приложение сервиса.

Аренду необходимо завершать в специальных зонах, обозначенных в приложении. Эти точки доступны во всех ключевых районах Краснодарского края - от центральных улиц города до популярных курортных зон Сочи, Анапы и Геленджика.

"Мы видим значительный потенциал для развития каршеринга в этом направлении и ожидаем высокий спрос на межгородские поездки, особенно среди туристического потока и местного бизнес-сообщества. В ближайшие месяцы мы сосредоточимся на увеличении парка в регионе и расширении точек завершения аренды, включая ключевые транспортные узлы соседних городов", - заявил генеральный директор "Делимобиля" Владимир Садовин.

Сервис каршеринга "Делимобиль" основан в 2015 году. В настоящее время работает также в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе, Перми, Челябинске и Ярославле.