МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Более 900 мультидисциплинарных консилиумов провели столичные врачи за время работы кардиоонкологического центра на базе больницы имени С. С. Юдина, запущенного осенью 2024 года. Об этом журналистам сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Год назад мы открыли первый городской кардиоонкологический центр на базе больницы имени С. С. Юдина. Противоопухолевая терапия может оказать серьезное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, поэтому важно заранее просчитать все риски и сформировать тактику ведения пациента с учетом его сопутствующих заболеваний. <...> Так, с октября 2024 по июль 2025 года врачи провели более 900 мультидисциплинарных консилиумов, более 1 500 первичных и более 2 500 повторных консультаций", - рассказала Ракова.

По ее словам, специалисты центра помогают пациентам с кардиологическими осложнениями и обеспечивают комплексное специализированное лечение, своевременную диагностику и формируют индивидуальный план терапии.

Ракова отметила, что сперва специалисты поликлиник анализируют риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений у пациентов. В случае выявления высокого риска пациент в онкологическом центре получает персонализированный подход к определению тактики лечения с учетом сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. Специалисты центра формируют персональный план наблюдения пациентов, корректируют терапию с учетом имеющихся заболеваний и рисков их развития.

Тактика лечения обсуждается совместно онкологом и кардиологом в рамках мультидисциплинарного консилиума. Это позволяет точно оценивать онкологические и кардиологические риски.