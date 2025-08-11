Извержение вулкана Ключевского продолжается

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 августа. /ТАСС/. Вредных веществ в воздухе в населенных пунктах Усть-Камчатского округа на Камчатке после выбросов пепла на вулкане Ключевская Сопка не зафиксировано. Об этом ТАСС сообщили в муниципалитете со ссылкой на Роспотребназдзор.

"На территории Усть-Камчатского муниципального округа продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с активностью Ключевского вулкана. Сегодня на вулкане Ключевском произошел очередной пепловый выброс, в течение дня незначительное выпадение вулканического пепла зафиксировано в поселках Усть-Камчатск и Ключи. По данным Роспотребнадзора, концентрация вредных частиц в атмосферном воздухе на данный момент не превышает установленных нормативов", - рассказали в муниципальном образовании.

Жителям округа рекомендовано минимизировать пребывание на открытом воздухе, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Извержение вулкана Ключевского продолжается.