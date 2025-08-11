Пленный из ВСУ рассказал, что женщины на Украине замещают мужчин

Они вынуждены работать на мужских специальностях, так как многие прячутся от ТЦК из-за масштабной мобилизации, указал Рашид Умбаров

БЕЛГОРОД, 11 августа. /ТАСС/. Жительницы Украины массово замещают традиционно мужские профессии из-за масштабной мобилизации. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пленный военнослужащий 3-й танковой железной дивизии ВСУ Рашид Умбаров.

"В полях бабы работают, женщины. В маршрутках женщины работают. Ну, может, если какой-то пенсионер лет за 60, то он еще будет ездить. На улицах мужиков нет. Все прячутся, потому что где не выйдешь там ТЦК", - заявил Умбаров.

Военнослужащий 92 отдельной штурмовой бригады ВСУ Михаил Мелкус, находящийся в плену, заявил, что ситуация с нехваткой мужчин наблюдается как в небольших, так и в крупных населенных пунктах Украины. "Женщины работают на мужских специальностях, там где водителя, да я знаю, сам встречал в маршрутках (автобусах - прим. ТАСС) едешь, там за рулем сидит женщина. Это проблема и в больших городах", - отметил он.