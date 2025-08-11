На улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток"

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Гроза, ливень и сильный ветер ожидаются в Москве. Может выпасть треть месячной нормы осадков, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильный ливень, гроза, при грозе порывы ветра до 17 м/с. До конца дня может выпасть треть месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на улицах города организовано дежурство бригад и техники ГУП "Мосводосток". На круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - добавили в комплексе.