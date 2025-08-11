Мошенники заставили пенсионерку заминировать автомобиль, сообщает ведомство

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Украинские спецслужбы замаскировали одну из бомб, предназначенных для убийства российских военных, под шахматную доску. Видео с изъятием подобного взрывного устройства распространил ЦОС ФСБ РФ.

На видеозаписи пожилая женщина достает из сумки шахматную доску и кладет ее на капот автомобиля. Позже женщину задерживают, а бомбу с места забирает робот-сапер. На камеру пенсионерка рассказала, что ее обманули мошенники, которые, по всей видимости, заставили ее заминировать автомобиль.

"Меня обманули мошенники на сумму 1,3 млн рублей", - говорит другая пенсионерка, которую также заставили участвовать в подготовке покушения на российского военного.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы стали активно использовать российских пенсионеров в качестве смертников для совершения терактов. До этого у них обманным путем похитили деньги.