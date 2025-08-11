11 августа 1955 года родился Аферист с большой буквы — Сергей Мавроди. Он основал несколько финансовых пирамид, самая известная из которых, АО "МММ", нанесла ущерб в 3 млрд рублей гражданам и государству. Рассказываем, кто такой Сергей Мавроди, о жизни и смерти создателя "МММ"

Сергей Пантелеевич Мавроди родился в Москве в обычной семье: его отец был монтажником, а мать — экономистом. У обоих родителей было слабое здоровье: папа умер от рака легких в 1980 году, а мама — от рака печени в 1986-м. Также у Сергея был младший брат — Вячеслав, который в будущем будет принимать активное участие в его аферах, а также сам организовывать мошеннические схемы по выманиванию денег.

В молодости у будущего основателя "МММ" диагностировали порок сердца: ему прогнозировали "максимум 18 лет жизни" (они просчитались "всего" на 44 года, Сергей Мавроди умер, когда ему исполнилось 62 года).

Несмотря на проблемы со здоровьем, Сергей Мавроди рос активным ребенком. По воспоминаниям основателя "МММ", в школе у него было 12 сотрясений мозга. Учился Мавроди средне, оценки разнились от отличных до двоек. Будущий предприниматель не проявлял особой заинтересованности ни в одном из предметов. При этом Сергей Мавроди утверждал, что в детстве обладал феноменальной памятью, например запоминал стихотворения, если услышал их хотя бы раз, и побеждал в школьных олимпиадах по математике и физике. Кроме того, Сергей Мавроди увлекался аквариумистикой, хорошо рисовал и посещал художественную школу.

После выпуска Мавроди поступил в Московский институт электронного машиностроения на факультет "Прикладная математика". Он успешно осваивал программы, несмотря на частые пропуски: по воспоминаниям Мавроди, его имя числилось на доске объявления "Позор прогульщикам!", где напротив его фамилии стояло 300 часов пропусков. А все потому, что, по признанию самого Сергея, "к окончанию школы увлечения физикой и математикой прошли". И все же Мавроди институт закончил: получил диплом и два года после выпуска работал в закрытом НИИ.

Первые шаги в бизнесе и "МММ"

На последних курсах Сергей Мавроди также впервые занялся бизнесом, что стало делом его жизни. Тогда же создатель финансовой пирамиды впервые был арестован на 10 суток "за частнопредпринимательскую деятельность": Мавроди продавал пиратские аудиокассеты. Однако тогда Сергея Мавроди отпустили, и он избежал наказания.

В 1989 году Мавроди перешел на продажу зарубежных компьютеров. Тогда же появилась новая фирма "МММ", которая еще не была пирамидой, разрушившей жизни тысяч людей в стране.

Изначально компания была обычным кооперативом, среди учредителей которого были младшие представители фамилии Мавроди: сам Сергей, Вячеслав и жена младшего брата Ольга Мельникова. Отсюда и название, состоящее из трех первых букв фамилий основателей. Благодаря организационному таланту старшего из создателей "МММ" быстро развивалась и вскоре переросла аналогичные небольшие бизнесы. Для своего времени у "MMM" были яркие рекламные кампании: 31 июля 1991 года фирма оплатила проезд в московском метро всем пассажирам, чтобы увеличить узнаваемость компании. После этого о бизнесе Мавроди узнали все. Точно неизвестно, сколько основатель фирмы заплатил Московскому метрополитену, но, по некоторым оценкам, это около 600 тыс. рублей, а учитывая, что проезд тогда стоил 15 копеек, суммарно Мавроди приобрел 4 млн проездных.

Постепенно "МММ" разрослась: было создано несколько десятков коммерческих структур для разных направлений деятельности и множество филиалов компании по всей стране.

"МММ" и Леня Голубков

В 1992 году "МММ" регистрируется как акционерное общество. Тогда же телевидение атаковал шквал однотипных рекламных роликов, в которых некий Леня Голубков на доходы от "МММ" покупал жене сапоги, строил дом или приглашал к себе "просто Марию".

Для России, в которой долгие годы существования СССР рыночная экономика, как и реклама, фактически не существовала, это было сродни чуду. Миллионы граждан поверили, что АО "МММ" — верный способ разбогатеть, достаточно вложить деньги в акции компании.

В 1993 году был выпущен миллион акций "МММ" стоимостью в 1 тыс. рублей за одну штуку, а в 1994 году они поступили в продажу. Очарованные громкими обещаниями россияне несли честно заработанные рубли Сергею Мавроди, не понимая, что предложенная им схема — обман. Дела у основателей "МММ" шли прекрасно: всего за шесть месяцев акции купили около 15 млн человек, аккумулируя треть бюджета страны. На пике популярности АО "МММ" приносила основателям десятки миллионов долларов ежедневно: оно до сих пор остается крупнейшей в истории России финансовой пирамидой.

Как работала финансовая пирамида?

"МММ" — типичная финансовая пирамида, от вкладов в которую богател только Сергей Мавроди. Сегодня эту схему раскусили бы быстро, но в середине 90-х люди не обладали достаточной финансовой грамотностью. Модель Мавроди привлекала своей простотой: покупаешь акции, привлекаешь новых вкладчиков, через какое-то время сдаешь "ценные" бумаги и получаешь прибыль. В результате доход первых участников покрывается вовсе не за счет роста цен на акции, а за счет новых вложений: рано или поздно такой пузырь лопается, и вкладчики остаются ни с чем.

Свою роль в раскрутке "МММ" играла и навязчивая реклама: многие люди под влиянием агрессивного маркетинга продавали квартиры и буквально воспринимали куплю-продажу акций как смысл жизни. Когда АО "МММ" развалилось, им приходилось начинать все с нуля, учиться жить заново.

Падение АО "МММ"

Власти долгое время не могли остановить мошенническую схему. Сергей Мавроди использовал одну хитрость, чтобы сделать свой бизнес, насколько это возможно, легитимным, а в УК РФ попросту не было управы на методы основателя "МММ". Чтобы избежать возможных судебных исков, вместо прямой продажи акции распространялись за добровольные пожертвования. Такая формулировка полностью исключала юридическую возможность предъявить претензии.

В результате было принято решение запустить антирекламу: по телевизору запустили ролик, разоблачивший афериста. И как только приток вкладчиков сократился, Мавроди объявил, что акции "МММ" подешевели в 100 раз: люди вновь понесли деньги основателю. При этом число недовольных вкладчиков выросло: в июле 1994 года обманутые держатели акций буквально штурмовали московский офис "МММ" с требованиями вернуть деньги, ведь их бумаги в секунду обесценились.

В общем, пузырь лопнул, а власти взялись за основателя "МММ" всерьез. 4 августа 1994 года налоговая служба пришла с обыском в головной офис компании на Варшавке: тогда руководство "МММ" запустило внутрь недовольных вкладчиков, чтобы толпа не позволила сотрудникам добраться до документов, парализовав работу налоговиков.

В тот же момент силовики штурмовали квартиру основателя "МММ": его арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В доме основателя "МММ" обнаружили наличные на сумму 4 млрд рублей, или $690, 6 тыс. по курсу 1994 года. Самого Мавроди обвиняли в хищении 119 млн рублей, однако реальная сумма хищений, которую называют эксперты, составляет около миллиарда долларов.

Возвращение Мавроди

Сергей Мавроди был за решеткой несколько месяцев, отрицая все обвинения. В то же время обманутые россияне требовали выпустить афериста, чтобы он вернул украденные деньги. А сам Сергей, сидя в тюрьме, занимался сбором подписей, чтобы стать депутатом Госдумы. И ему это удалось: 30 октября Мавроди получил новую должность и вышел на свободу. В течение года он пытался заниматься политикой, сохраняя за счет взяток статус "неприкосновенного". Однако позже его лишили мандата за "прогулы" — Мавроди практически не появлялся на заседаниях законодательного органа.

Чтобы избежать срока, Мавроди даже пытался зарегистрироваться на выборы президента в 1996 году, однако у мошенника ничего не вышло: часть подписей, которые он собрал, признали недействительными. После провала Сергей Мавроди залег на дно, постоянно переезжал и снимал квартиру под вымышленным именем, а в 1997 году АО "МММ" признали банкротом.

Благодаря затворническому образу жизни и помощи опытных ветеранов спецслужб, которым бизнесмен хорошо платил, Мавроди удавалось скрываться вплоть до зимы 2003 года. Когда его арестовали, срок давности дела об уклонении от налогов истек: Сергея обвинили в мошенничестве в особо крупном размере и в подделке документов. Общая сумма претензий превышала 520 млн рублей, заявление на афериста написали всего 10 тыс. из миллионов обманутых вкладчиков. Сначала суд приговорил Мавроди к 1 году и 1 месяцу лишения свободы за подделку документов, а в 2007-м — к 4,5 годам за мошенничество. В 2011 году основатель "МММ" вышел из тюрьмы.

Последние проекты Мавроди и необычная смерть

После освобождения Сергей Мавроди вернулся к мошенничеству, запустив друг за другом проекты "МММ-2011" и "МММ-2012" по схеме классических финансовых пирамид. Также он писал и продавал права на мемуары. В 2016 году, за два года до смерти, Мавроди окончательно "завязал" с "МММ".

Последние годы жизни афериста были безрадостными: он развелся с женой, брат и племянник от него отвернулись (Вячеслав даже не пришел на его похороны и запретил хоронить старшего брата рядом с родителями). Вероятно, в последние годы он столкнулся с материальной нуждой.

Скончался Мавроди 26 марта 2018 года от сердечного приступа: ему стало плохо на автобусной остановке. Прохожие вызвали скорую: афериста доставили в больницу, где он и скончался на следующее утро. Ему было 62 года.

За годы жизни Сергей Мавроди принес много горя: после развала "МММ" около 50 человек совершили самоубийство от отчаяния, а еще больше остались без средств к существованию, с огромными долгами. И хотя некоторые считают его бизнес-гением, в памяти россиян Мавроди так и остался мошенником, что подтверждает опрос ВЦИОМ 2011 года. На вопрос "Кто такой Мавроди?" 77% респондентов ответили: "Аферист". Едва ли за прошедшие годы мнение о нем сильно изменилось.



