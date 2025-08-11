Таким образом, летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Новый учебный год продлится с 1 сентября до 26 мая. Каникулы осенью, зимой и весной должны быть не менее семи дней, сообщило Минпросвещения России в Telegram-канале.

"Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Возможна организация обучения как по четвертям, так и по триместрам", - говорится в материалах к публикации ведомства.

Таким образом, летние каникулы продлятся с 27 мая по 31 августа. Осенью, зимой и весной каникулы должны быть не менее семи дней, предписывает Минпросвещения. Кроме того, первоклассникам рекомендуется предоставить дополнительные каникулы в феврале - не менее семи дней.