Федеральный проект помогает в продвижении традиционных духовно-нравственных ценностей, указал вице-премьер Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Число принявших участие в мероприятиях федерального проекта "Мы вместе" превысило 19,8 млн за полгода. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Федеральный проект "Мы вместе" нацпроекта "Молодежь и дети" помогает в продвижении наших традиционных духовно-нравственных ценностей: уже более 57% молодых людей считают главной ценностью семью, а также вносит значимый вклад в развитие волонтерства. В рамках федерального проекта реализуется крупнейшая платформа Добро.рф, где собраны все программы и меры поддержки добровольцев. За полгода мероприятия федерального проекта "Мы вместе" охватили более 19,8 млн участников", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Чернышенко также отметил, что нацпроект "Молодежь и дети" способствует достижению национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным - реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Он напомнил, что недавно Путин расширил действие указа о поддержке волонтерской деятельности в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях еще на некоторые субъекты, в том числе на Крым и приграничье. Росмолодежь совместно с ассоциацией Добро.рф должны будут определить порядок отбора и подготовки волонтеров для работы в этих регионах. Ключевые критерии - безопасность и эффективность деятельности волонтеров. Указ также гарантирует получение компенсации в некоторых случаях.

"Воспитание гармонично развитой личности, которая разделяет духовно-нравственные ценности нашей страны, - одна из приоритетных задач российских университетов наряду с профессиональной подготовкой. И в этом смысле федеральный проект "Мы вместе" оказывает на студентов плодотворное влияние - ребята могут попробовать себя в качестве волонтеров, через встречи с интересными людьми и путешествия в рамках проекта лучше узнавать историю своей страны и вдохновляться героическими поступками наших современников", - приводятся в сообщении слова главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.