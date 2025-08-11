Раненый при нападении в Нальчике полицейский остается в больнице

Он находится в стабильном состоянии

НАЛЬЧИК, 11 августа. /ТАСС/. Состояние сотрудника Госавтоинспекции Кабардино-Балкарии (КБР), который был ранен в результате нападения на наряд ДПС в Нальчике, улучшилось. Он получает поэтапное лечение в больнице, сообщил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов.

"Сейчас он получает поэтапное лечение. Пациент стабилен. Он в сознании, активно двигается по отделению. Лечим", - пояснил на встрече с главой КБР Казбеком Коковым руководитель ведомства.

Пострадавшему во время нападения 28-летнему полицейскому из КБР было нанесено не менее десяти ножевых ранений.

4 июля в Нальчике было совершено нападение на сотрудников ГАИ МВД по КБР. Полицейскими нападавший был ликвидирован. Один из сотрудников полиции получил ранения. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).