Задолженность превысила 700 тыс. рублей

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Прокурор Москвы Максим Жук помог работнику коммерческой организации получить долг по зарплате от работодателя. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"К прокурору Москвы Максиму Жуку на личном приеме обратился работник коммерческой организации с жалобой о невыплате ему заработной платы. Максим Жук поручил прокуратуре Центрального административного округа провести незамедлительную проверку и восстановить трудовые права работника", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки установлено, что заявитель работал в коммерческой организации в должности старшего тестировщика на основании трудового договора. С января 2025 года ему не выплачивалась заработная плата, а при увольнении не произведен окончательный расчет. Задолженность превысила 700 тыс. рублей.

"С целью устранения допущенных нарушений генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. После вмешательства прокуратуры трудовые права мужчины восстановлены, задолженность погашена в полном объеме", - заключили в прокуратуре.