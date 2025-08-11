Губернатор региона Олег Кожемяко отметил, что их подвиг будет вечно жить в сердцах приморцев и жителей освобожденных поселков курской земли

ВЛАДИВОСТОК, 11 августа. /ТАСС/. Офицеры 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии полковники Сергей Ильин и Леонид Башкардин удостоены звания Героя Приморья посмертно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"За мужество и самоотверженное служение Отечеству высокого звания Герой Приморья посмертно удостоены гвардии полковники Сергей Ильин и Леонид Башкардин. Офицеры легендарной 155-й отдельной гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота неоднократно проявили себя в ходе СВО. Особый вклад наши Герои сделали в освобождение Курской области, где и погибли", - сообщил Кожемяко.

Он отметил, что подвиг морпехов будет вечно жив в сердцах приморцев и жителей освобожденных поселков курской земли.