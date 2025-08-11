Меры необходимы для подготовки пострадавших хозяйств к предстоящей посевной кампании

КРАСНОДАР, 11 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края, являющегося одним из основных сельскохозяйственных регионов страны, проработали механизм предоставления отсрочки аграриям по уплате налогов в районах, где вводился режим ЧС из-за засухи, также регион обратится в правительство РФ по вопросу пролонгации льготных кредитов для хозяйств. Об этом сообщается на сайте администрации Краснодарского края.

"В части дополнительной поддержки фермерского сектора Минсельхоз совместно с региональным министерством финансов и управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю проработали механизм предоставления им отсрочки по уплате налогов", - говорится в официальном заявлении администрации по итогам совещания в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Уточняется, что также власти Кубани подготовили обращения в адрес правительства РФ по пролонгации льготных кредитов хозяйствам, попавшим в зону ЧС из-за засухи, и "Росагролизинга" с просьбой пролонгации фермерам сроков погашения основного долга по кредитам. Данные меры необходимы, чтобы пострадавшие хозяйства смогли подготовиться к предстоящей посевной кампании.

"Сейчас важно, чтобы ни одно из пострадавших хозяйств не прекратило деятельность, сохранило рабочие места, а также смогло завершить уборочную кампанию и качественно заложить урожай будущего года", - отметил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Аграрии Краснодарского края в условиях ЧС, вызванной засухой, собрали в 2025 году урожай в 9,3 млн тонн зерна, среди которых более 7,8 млн тонн пшеницы. Засуха привела к снижению урожая зерна почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Ранее для поддержки сельхозпроизводителей краевой режим чрезвычайной ситуации был введен в девяти районах Краснодарского края из-за засухи. Предварительный ущерб был оценен в 1,5 млрд рублей.