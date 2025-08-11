Михаил Мурашко осмотрел, в частности, строящиеся больницу скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко высоко оценил работу, которая проводится в Севастополе для реабилитации участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщили в правительстве региона.

Поясняется, что Мурашко с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым провел несколько выездных совещаний на действующих и строящихся медицинских объектах города.

"Хотел бы отметить, что регион активно помогает участникам специальной военной операции. Это оказание медицинской помощи, реабилитационные мероприятия, психотерапевтическая помощь. <…> Безусловно, Севастополь прекрасно понимает значимость этого вопроса. Вижу, сколько вы уделяете этому внимания, вкладываете в том числе региональные средства", - приводятся в сообщении слова Мурашко. Глава Минздрава также уточнил, что индивидуальное сопровождение ветеранов и участников СВО предусмотрено и в программе государственных гарантий.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, глава Минздрава РФ и губернатор Севастополя посетили врачебную амбулаторию в поселке Кача, где будет организовано отделение реабилитации. Развожаев рассказал министру, как подобная помощь уже осуществляется в приморском селе Андреевка: в фельдшерско-акушерском пункте, который относится к городской больнице №4, созданы кабинеты ЛФК и массажа, оснащенные современным оборудованием, а также несколько палат. После открытия отделения в соседней Каче в Андреевке будет организована амбулаторная помощь и дневной стационар.

Также Мурашко осмотрел строящиеся больницу скорой медицинской помощи и лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера на Камышовом шоссе, которые планируется ввести в 2026 году, поликлинику на 400 посещений в смену на улице Молодых строителей. Вместе с губернатором он посетил родильный дом №2, где капитальный ремонт и переоснащение были завершены в 2021 году. Мурашко отметил оперативность ввода в эксплуатацию нового оборудования и тот факт, что в Севастополе снизилась младенческая смертность - сейчас по этому показателю регион один из лучших в стране.

Севастополь является главной базой ЧФ, с ним связана значительная часть жителей города. В мае 2025 года Развожаев сообщал, что у линии боевого соприкосновения в зоне СВО в настоящее время находятся около 15 тыс. жителей региона, а их семьи остаются в Севастополе. Вопросам реабилитации и ресоциализации участников СВО в регионе уделяется большое внимание.