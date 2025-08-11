Задерживаются не более 2% рейсов

СОЧИ, 11 августа. /ТАСС/. Службы аэропорта Сочи работают в штатном режиме, задержки рейсов связаны с производственными причинами авиакомпаний и не превышают 2% от общего числа выполняемых, сообщили ТАСС в аэропорту Сочи.

Аэропорт Сочи и все службы работают в штатном режиме. Количество задержанных рейсов (более 2 часов) от общего числа выполняемых ежесуточного плана составляет не более 1-2% и в текущий момент они связаны с производственными причинами у авиакомпаний , - сообщили в пресс-службе аэропорта.

8 августа на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус дважды за день вводились ограничения на работу сочинского аэропорта из соображений безопасности, ограничения действовали и в субботу. В воскресенье сообщалось, что аэропорт намерен обслужить свыше 400 бортов.

Также возобновил работу в штатном режиме аэропорт Геленджика, где тоже вводились ограничения на прием и выпуск бортов, сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"11 августа 2025 года аэропорт Геленджик возобновил работу в штатном режиме. Все операционные службы аэропорта работают для нормализации расписания и выполнения суточного плана полетов в полном объеме. Сегодня ожидается прибытие и обратный вылет семи рейсов из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга авиакомпаний Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии и Red Wings", - сообщили в пресс-службе аэропорта Геленджика.