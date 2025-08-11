На Театральной площади оборудовали площадку для шахмат, а в Камергерском переулке прошли поединки по боксу, соревнования по воркауту и паркуру

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Свыше 300 тыс. человек приняли участие в мероприятиях ко Дню физкультурника, который отметили в Москве в минувшие выходные. Об этом сообщается на портале мэра столицы.

"В минувшие выходные в Москве прошел День физкультурника - один из крупнейших спортивных фестивалей лета, организованный столичным департаментом спорта. На 14 городских площадках состоялись мероприятия по 20 видам спорта, прошло 200 тренировок. Всего фестиваль собрал более 300 тыс. участников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что гости могли стать участниками турниров по стритбаскету, сыграть в настольный теннис, футбол и хоккей, освоить новые направления на мастер-классах, проведенных профессиональными спортсменами, и посетить лекции и фан-встречи с известными атлетами и звездами. Все мероприятия были бесплатными. В рамках фестиваля на Пушкинской площади работала зона тренировок по сайклингу, около здания ТАСС прошли соревнования по стритбаскету с участием профессиональных баскетболистов, а на Кудринской площади можно было пройти полосу препятствий. В Парке Горького устроили водное гидрофлай-шоу.

На Театральной площади оборудовали площадку для шахмат, а в Камергерском переулке на ринге прошли поединки по боксу, соревнования по воркауту и паркуру. Кроме того, 9 августа на стадионе "Москвич", помимо спортивных турниров, встреч с игроками Медийной футбольной лиги и мастер-классов, бойцы АНО "СВОй спорт", провели открытую тренировку по боксу на импровизированном ринге. Стадион собрал более 15 тыс. посетителей.