Представительство Президентской академии открыли в Тюмени

Подразделение станет региональным Центром развития компетенций государственных и муниципальных служащих

ТЮМЕНЬ, 11 августа. /ТАСС/. Представительство Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации открыли в Тюмени. Подразделение станет региональным Центром развития компетенций государственных и муниципальных служащих, а также совместно с Тюменским госуниверситетом (ТюмГУ) примет участие в реализации образовательного проекта "Боевой кадровый резерв" для ветеранов СВО, сообщили в центре стратегических коммуникаций вуза.

"В Тюмени открылось представительство Президентской академии (РАНХиГС). <...> Представительство совместно с ТюмГУ займется реализацией программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" для ветеранов СВО", - говорится в сообщении.

Директором представительства назначен руководитель Центра компетенций Тюменской области, академический директор программы "Боевой кадровый резерв" Артем Березкин. Уточняется, что в планы совместной работы входит реализация программ бизнес-образования и создание научной школы управления.

"Боевой кадровый резерв Тюменской области" - это региональный аналог федеральной программы "Время героев". Благодаря ей участники специальной военной операции получают новые компетенции для дальнейшей службы уже в гражданской жизни. Ключевым отличием регионального проекта от федерального стало расширение целевой аудитории - принять участие в нем могут не только люди с высшим образованием, но и со средним профессиональным.